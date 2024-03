Kreml-Kritiker Nawalny auf Friedhof in Moskau beerdigt

Moskau: Zwei Wochen nach seinem Tod in einem russischen Straflager haben Angehörige mit einer Trauerfeier Abschied von Alexej Nawalny genommen. Mutter und Vater des prominenten Oppositionspolitikers saßen während der Zeremonie am Sarg. Anwesend waren auch der deutsche Botschafter in Moskau, Graf Lambsdorff, sowie Vertreter anderer Länder. Nawalnys Witwe und Kinder nahmen aus Sorge um die eigene Sicherheit nicht teil. Anschließend wurde Nawalny beigesetzt. Vor der Kirche im Südosten Moskaus hatten sich trotz Warnungen des Kremls rund 2.000 Menschen versammelt, um Nawalny die letzte Ehre zu erweisen. Viele Menschen klatschten und riefen Nawalnys Namen. Reporter berichteten angesichts des Großaufgebots der Polizei von einer angespannten Atmosphäre.

