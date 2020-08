Kreml-Kritiker Nawalny auf dem Weg nach Deutschland

Waldbrände in Kalifornien weiter nicht unter Kontrolle

Los Angeles: In Kalifornien kämpfen Feuerwehrleute weiter gegen die verheerenden Waldbrände. Bislang seien lediglich sieben Prozent der Feuer unter Kontrolle gebracht worden, teilten die Einsatzkräfte mit. Mehrere Menschen sind in den Bränden ums Leben gekommen. Die Flammen bedrohen zudem zehntausende Häuser in Kalifornien. Rund 119.000 Menschen seien bereits aus den bedrohten Gebieten geflüchtet, hieß es von den Behörden. Viele hätten aber Schwierigkeiten, eine Unterkunft zu finden. Ausgelöst wurden die Feuer zu einem großen Teil durch Blitzeinschläge. In den vergangenen Jahren haben Busch- und Waldbrände in Kalifornien stark zugenommen, wofür Experten den Klimawandel mitverantwortlich machen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2020 06:00 Uhr