Kreml-Kritiker Nawalny äußert sich zum Thema Selbstmord

Nachrichtenarchiv - 23.01.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Angesichts des gewaltsamen Todes mehrerer Regierungsgegner in Russland in den vergangenen Jahren beugt der inhaftierte Kreml-Kritiker Nawalny vor. In einer Botschaft auf Instagram teilte der 44-jährige über seinen Anwalt mit, er sei in guter körperlicher und geistiger Verfassung und wolle sich im Gefängnis nicht das Leben nehmen. In rund 70 russischen Städten sollen am Mittag Proteste gegen die Inhaftierung Nawalnys stattfinden. Die russische Regierung erklärte sie für illegal und warnte vor der Teilnahme.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.01.2021 02:00 Uhr