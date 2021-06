Kreml erwartet lange Gespräche bei Treffen von Putin und Biden

Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Um das Verhältnis zwischen Russland und den USA geht es heute beim Gipfel von US-Präsident Biden und dem russischen Präsidenten Putin in der Schweiz. Für das Treffen sind vier bis fünf Stunden veranschlagt. Der Kreml schließt allerdings nicht aus, dass die Gespräche länger dauern könnten. Ein Kremlsprecher begründete das am Vormittag im russischen Staatsfernsehen mit der komplexen Tagesordnung. Biden will Putin rote Linien aufzeigen. Aber er will mit ihm auch über eine bessere Zusammenarbeit und gemeinsame Interessen sprechen. Bundestagspräsident Schäuble wertet das Treffen als Zeichen der Hoffnung. - Der CDU-Außenexperte Röttgen dämpfte die Erwartungen. Er sagte der Rheinischen Post, er erwarte keine Lösungen, aber den Versuch, die zahlreichen Konflikte zu managen und Missverständnissen entgegenzuwirken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.06.2021 09:45 Uhr