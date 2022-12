Kreml beschuldigt USA des indirekten Krieges gegen Russland

Nachrichtenarchiv - 22.12.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Washington hat Russland schwere Vorwürfe gegen die USA und die Ukraine erhoben. Kreml-Sprecher Peskow erklärte, weder US-Präsident Biden noch Selenskyj hätten eine potenzielle Bereitschaft erkennen lassen, den Anliegen Russlands zuzuhören. Während des Besuchs habe es keine wirklichen Friedensappelle gegeben, die USA hätten Selenskyj auch nicht vor einer weiteren Bombardierung von Wohngebäuden in den Gebieten des Donbass im Osten der Ukraine gewarnt. Das zeigt nach den Worten des Kreml-Sprechers, dass die USA ihren indirekten Krieg gegen Russland bis zum letzten Ukrainer fortsetzen wollten. Selenskyj hatte gestern US-Präsident Biden getroffen. Es war seine erste Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar. In Washington wurden Selenskyj weitere finanzielle und militärische Hilfen zugesagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2022 17:00 Uhr