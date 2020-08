Kremkritiker Nawalny soll in Deutschland behandelt werden

Nachrichtenarchiv - 21.08.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der schwerkranke Kreml-Kritiker Alexej Nawalny soll zur Behandlung nach Deutschland geholt werden. Aktivisten erklärten, noch in der Nacht starte eigens ein Rettungsflieger mit medizinischer Ausrüstung von Berlin aus Richtung Sibirien. Bundeskanzlerin Merkel hatte zuvor Hilfe in Deutschland angeboten. Der prominente Anti-Korruptions-Kämpfer und Kritiker des russischen Präsidenten Putin liegt mit Vergiftungserscheinungen in der sibirischen Stadt Omsk in einer Klinik im Koma. Nawalnys Sprecherin zeigte sich überzeugt, dass etwas in seinen Tee gemischt worden ist, als er auf einen Rückflug nach Moskau gewartet hatte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.08.2020 01:00 Uhr