Krebshilfe fordert mehr Prävention gegen Übergewicht

Berlin: Die Deutsche Krebshilfe und andere Organisationen fordern mehr Prävention gegen starkes Übergewicht. In einer gemeinsamen Erklärung im Rahmen der Krebspräventionswoche heißt es, Fettleibigkeit und starkes Übergewicht führten zu vielen gesundheitlichen Problemen und erhöhten das Krebsrisiko. Den Angaben zufolge erkranken in Deutschland jährlich etwa 30.000 Menschen wegen Übergewichts an Krebs. Die Organisationen fordern von der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Menschen leichter machen, ein gesundes Körpergewicht zu halten oder zu erlangen. Die Prävention müsse bereits im Kindesalter ansetzen. Die deutsche Krebsgesellschaft befürwortet etwa, dass an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker- und Fettgehalt verboten wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 13:00 Uhr