Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in Bayern

Wiesbaden: Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in Bayern - nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Darauf weist das Statistische Bundesamt hin, anlässlich des heutigen Weltkrebstages. Demnach sind im Jahr 2023 mehr als 32.000 Menschen im Freistaat an Krebs gestorben. Männer erkrankten besonders häufig an Lungenkrebs, Frauen an Brustkrebs. Dank besserer Therapien, Medikamente und Methoden zur Früherkennung haben sich die Überlebenschancen aber verbessert, vor allem bei jüngeren Menschen. Um Krebs vorzubeugen, raten Fachleute, zur Vorsorge zu gehen, sich gesund zu ernähren, Sport zu treiben und auf Alkohol und Rauchen zu verzichten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.02.2025 04:00 Uhr