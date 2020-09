Krawalle in Leipzig nach Räumung besetzter Häuser

Nachrichtenarchiv - 05.09.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: In der sächsischen Stadt hat es die zweite Nacht in Folge Ausschreitungen gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wurden Einsatzkräfte von Demonstranten mit Steinen beworfen. Außerdem wurden Mülltonnen angezündet und brennende Barrikaden auf Schienen gelegt. Die Polizei setzte Tränengas ein. Festnahmen gab es zunächst keine. Hintergrund für die Krawalle in Leipzig waren Räumungen von besetzten Häusern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.09.2020 04:00 Uhr