Krankschreibungen per Telefon sollen schon ab nächster Woche wieder möglich sein

Berlin: Die Krankschreibung per Telefon könnte schneller wiederkommen als geplant. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll sie nächste Woche, also am 7. Dezember, wiedereingeführt werden. Dann befasst sich ein Ausschuss von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen damit. Ursprünglich sollte eine entsprechende Richtlinie erst bis Ende Januar erarbeitet werden. Die telefonische Krankschreibung hatte sich während der Corona-Pandemie bewährt und soll die aktuelle Krankheitswelle abfangen. Erst gestern hatte der Hausärzteverband eine schnelle Wiedereinführung der Regelung gefordert. Um Missbrauch zu verhindern, gilt sie nur für Patientinnen und Patienten, die der jeweiligen Arztpraxis bekannt sind.

