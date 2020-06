Krankschreibungen per Telefon sind ab heute nicht mehr möglich

Nachrichtenarchiv - 01.06.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wer eine Krankschreibung wegen einer Erkältung braucht, muss dafür ab jetzt wieder zum Arzt. Die Sonderregelung für telefonische Krankschreibungen wegen der Corona-Krise ist zum 31. Mai ausgelaufen. Das hatte der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen Mitte Mai beschlossen. Das Ende der Sonderregelung stehe im Einklang mit der aktuellen Einschätzung der Gefährdungslage, die zu Lockerungen in vielen Bereichen geführt habe, hieß es damals. Die befristete Ausnahmeregelung für telefonische Krankschreibungen war in den letzten Monaten immer wieder verlängert worden, um die Ansteckungsmöglichkeiten zu verringern und Arztpraxen zu entlasten. Mittlerweile - so die Argumentation des Bundesausschusses - gibt es genügend Masken und andere Schutzausrüstung, sowie eigene Hygienekonzepte in zahlreichen Praxen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.06.2020 03:00 Uhr