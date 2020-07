Krankschreibungen künftig per Videosprechstunde möglich

Das Wetter: In der Nacht im Süden noch Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden noch Regen. Tiefstwerte 13 bis 9 Grad. Tagsüber mal bewölkt, mal auch länger sonnig. Regenschauer nur noch in Alpennähe und in Niederbayern. 17 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende mehr Sonne als Wolken. Vereinzelt auch Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 20 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2020 20:00 Uhr