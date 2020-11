Krankschreibung ausschließlich per Videosprechstunde soll dauerhaft möglich sein

Söder stellt längere Anti-Corona-Maßnahmen in Aussicht

Berlin: Bayerns Ministerpräsident Söder geht davon aus, dass die Anti-Corona-Maßnahmen über das Monatsende hinaus verlängert werden. Nach den Bund-Länder-Beratungen meinte er, er habe wenig Hoffnung, dass Ende November alles wieder gut sei. Die Neuinfektions-Zahlen begännen zu stagnieren, so Söder. Doch das reiche noch nicht. Ähnlich äußerte sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann. Er schwor die Bundesbürger auf - so wörtlich - "lange, harte Wintermonate" ein. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten hatten im Anschluss an die Beratungen an die Bürger appelliert, Kontakte zu Freunden auf einen festen Hausstand zu beschränken, von privaten Feiern abzusehen und auf nicht notwendige private Reisen zu verzichten. Konkrete und langfristige Beschlüsse sollen beim nächsten Treffen morgen in einer Woche fallen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2020 06:00 Uhr