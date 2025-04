Krankenkassen unterstützen Pläne für Patientensteuerung über Hausarztpraxen

Berlin: Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland hat sich hinter das geplante "Primärarztsystem" von Union und SPD gestellt. Es wäre gut, wenn hausärztliche Praxen die vollständige Koordination der medizinischen Versorgung der Versicherten übernehmen würden, sagte Vize-Verbandschefin Stoff-Ahnis in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Um für zusätzliche Entlastung zu sorgen, plädierte sie außerdem für Jahresrezepte für chronisch Kranke. Dann müssten Betroffene nicht mehr alle drei Monate für ein Rezept zum Arzt. - In ihren Koalitionsverhandlungen hatten sich die Unterhändler von Union und SPD angesichts voller Arztpraxen dafür ausgesprochen, dass der Hausarzt erste Anlaufstelle für Erkrankte sein soll und diese nur im Bedarfsfall an Fachmediziner weiterleitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2025 06:00 Uhr