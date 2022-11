Krankenkassen kritisieren Pläne zur Klinik-Entlastung

Bei Gewaltverbrechen in Oberbayern gibt es vier Tote

Weilheim: In Oberbayern soll ein Mann drei Menschen und danach sich selbst getötet haben. Die Polizei entdeckte nach eigenen Angaben die vier Leichen in Weilheim. Es handelt sich um zwei 57-jährige Frauen, einen 60-jährigen Mann und den 59-jährigen mutmaßlichen Täter. Alle Personen waren miteinander verwandt. Die Hintergründe und der genaue Hergang sind noch unklar. Zunächst fanden die Beamten den 60-Jährigen leblos im Garten eines Mehrfamilienhauses. Am Abend entdecke ein Passant dann den 59-jährigen mutmaßlichen Täter leblos auf einer Parkbank. In dessen Haus in Weilheim fand die Polizei schließlich die Leichen der beiden Frauen.

