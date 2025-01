Krankenkasse: Immer mehr Menschen in Bayern pflegebedürftig

München: Die Zahl der Pflegebedürftigen in Bayern dürfte in den nächsten Jahren drastisch nach oben gehen. Davor warnt die Barmer Krankenkasse. Sie rechnet bis 2040 mit fast 900.000 Pflegebedürftigen. Bei der letzten Erhebung vor einem Jahr lag die Zahl bei knapp 600.000. Dazu kommt: die Betroffenen werden immer länger auf Pflege angewiesen sein. Bereits in wenigen Jahren dürfte sich die durschnittliche Pflegedauer fast verdoppelt haben, von jetzt knapp vier Jahren auf dann sieben-einhalb Jahre.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 22.01.2025 13:00 Uhr