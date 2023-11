Krankenhaustag will Rettungspaket vom Bund

Düsseldorf: Zum Auftakt des Krankenhaustages fordern Klinik-Betreiber und Ärzteschaft ein Rettungspaket von der Bundesregierung. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Morell, kritisierte die Krankenhaus-Reform von Bundesgesundheitsminister Lauterbach und warf ihm vor, einen kalten Strukturwandel durch ungeordnete Klinikschließungen wissentlich in Kauf zu nehmen. Durch Preis- und Lohnsteigerungen sowie fehlendes Personal seien immer mehr Häuser laut Morell wirtschaftlich in Schieflage geraten. Über 30 Kliniken hätten innerhalb des letzten Jahres Insolvenz angemeldet. Die bisher in Aussicht gestellten Hilfen der Bundesregierung seien nicht ausreichend, kritisieren die Krankenhausbetreiber.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2023 12:15 Uhr