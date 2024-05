Krankenhausreform stößt vor Kabinettssitzung auf breiten Widerstand

Berlin: Bevor das Bundeskabinett heute die Krankenhausreform auf den Weg bringt, wird breite Kritik an dem Gesetz laut. Die Krankenhausgesellschaft sieht die Stabilität der Versorgung in Deutschland in Gefahr. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund spricht von Etikettenschwindel, Kliniken würden nicht vom ökonomischen Druck entlastet. Krankenkassen warnen vor hohen Kosten für die gesetzlich Versicherten. Patientenschützer fordern eine Garantie für 200 Kliniken. Mehrere Bundesländer wollen die Reform im Bundesrat stoppen - unklar ist aber, ob das Gesetz zustimmungspflichtig ist.

