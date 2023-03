Krankenhausgipfel zur geplanten Klinikreform mit Gesundheitsminister Lauterbach

Meldungsarchiv - 13.03.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

In Berlin: Beim sogenannten Krankenhausgipfel diskutieren Verbandsvertreter gerade mit Gesundheitsminister Lauterbach über dessen geplante Klinikreform. Lauterbach verspricht sich dadurch eine bessere medizinische Versorgung der Bevölkerung. Im Fernsehen sagte Lauterbach: "Wir wollen ein bisschen mehr Zentralisierung, sodass die Spezialbehandlungen dort gemacht werden, wo sie am besten gemacht werden." Seine Pläne sehen vor, die Kliniken in drei Kategorien einzuordnen und zu finanzieren - von der wohnortnahen Grundversorgung über eine zweite Stufe mit weiteren Angeboten bis zu Maximalversorgern wie Unikliniken. Die Kliniken wiederum wollen ihre Finanzprobleme ansprechen. Laut Krankenhausgesellschaft gibt es monatlich ein Minus von einer Dreiviertel Milliarde Euro. Sie warnt deshalb vor Insolvenzen und einer eingeschränkten Versorgung der Patienten in den kommenden sechs Monaten.

