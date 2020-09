Krankenhausgesellschaft sieht Kliniken gut für zweite Welle gerüstet

Nachrichtenarchiv - 16.09.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kliniken in Deutschland sind im Fall steigender Covid-19-Fälle schnell in der Lage, weitere Behandlungskapazitäten zu schaffen. Das erklärt die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG. Die Häuser verfügten über eine Gesamtkapazität von rund 30.000 Beatmungsbetten, und davon seien derzeit 8500 frei. Außerdem sei man in der Lage, innerhalb von wenigen Tagen bis zu 5000 weitere Beatmungsbetten zu aktivieren, sagte DKG-Präsident Gaß der "Rheinischen Post" . Gaß betonte zudem, die Kliniken seien gut mit Schutzausrüstung ausgestattet. Darum sei das Ansteckungsrisiko, anders als zu Beginn der Corona-Pandemie, nun im Krankenhaus nicht höher als anderswo.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2020 07:00 Uhr