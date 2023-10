Krankenhausgesellschaft sieht Insolvenzwelle bei Kliniken

Berlin: Unter Deutschlands Kliniken zeichnet sich nach Angaben der Krankenhausgesellschaft die befürchtete Pleite-Welle ab: So hätten seit November vergangenen Jahres 26 Träger mit insgesamt 34 Häusern Insolvenz angemeldet. In weiteren Fällen sind demnach die Kommunen eingesprungen, etwa beim Klinikverbund Regiomed mit sieben Standorten in Oberfranken und Thüringen. Die Krankenhausgesellschaft befürchtet außerdem, dass viele Kliniken pleitegehen, bevor die geplante Reform von Gesundheitsminister Lauterbach in Kraft tritt. Darin vorgesehen ist unter anderem eine Änderung des Vergütungssystems. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums ist die Krankenhausdichte mit 1.700 Einrichtungen in keinem Land Europas größer als in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 07:00 Uhr