Krankenhausgesellschaft rechnet mit bayernweitem OP-Verbot

Das Wetter in Bayern: trüb mit Sprühregen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag trüb, vereinzelt Sprühregen. Höchstwerte 4 bis 8 Grad. In der Nacht wenig Änderung bei Werten zwischen 5 und 2 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es trüb mit Sprühregen. Freundlicher wird es in den Alpen und in Schwaben. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. In den Nächten +6 bis - 1 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2021 15:00 Uhr