Krankenhausgesellschaft fordert Umdenken bei Inzidenz

Nachrichtenarchiv - 31.07.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft spricht sich für eine differenziertere Betrachtung aus, um das Pandemiegeschehen in Deutschland einschätzen zu können. In einem Konzept, das dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" vorliegt, schlägt die DKG eine Kombination aus zwölf Punkten vor, von denen die Inzidenz nur noch ein Kriterium darstellt. Weitere wichtige Kennzahlen zur Infektionslage sind demnach Alter, Zahl der Corona-Tests, Impfraten und die Auslastung der Krankenhäuser. Auch Politiker hatten sich in letzter Zeit häufiger gegen die Inzidenz als zentralen Richtwert ausgesprochen. Bundesgesundheitsminister Spahn verwies etwa darauf, dass mittlerweile rund die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft sei.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 31.07.2021 13:00 Uhr