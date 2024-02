Krankenhausgesellschaft fordert Inflationsausgleich

Düsseldorf: Immer mehr Kliniken droht die Insolvenz. Der Chef der deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, rechnet mit der Pleite von rund 80 Kliniken in diesem Jahr. Das wären doppelt so viele wie im Vorjahr. In der Rheinischen Post forderte Gaß erneut einen Inflationsausgleich vom Bund, um das Krankenhaus-Sterben zu stoppen. Trotz der Energiehilfen sei bei den Kliniken sei ein Defizit von 8,5 Milliarden Euro aufgelaufen. Er rief die Länder dazu auf, dem Transparenzgesetz von Bundesgesundheitsminister Lauterbach morgen im Bundesrat nicht zuzustimmen, wenn nicht gleichzeitig der Inflationsausgleich kommt. Um die laufenden Ausgaben zu decken, bräuchten die Kliniken jedes Jahr mindestens vier Milliarden Euro zusätzlich, so Gaß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2024 08:00 Uhr