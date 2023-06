Krankenhausgesellschaft erwartet Aus für viele Kliniken

Kurzmeldung ein/ausklappen UN werfen Russland Blockade von Hilfen für Flutopfer vor

New York: Die Vereinten Nationen werfen Russland vor, humanitäre Hilfe für die Opfer der Staudamm-Zerstörung zu blockieren. Die Regierung in Moskau, so die zuständige UN-Koordinatorin Brown, habe die Anfrage nach Zugang zu den unter russischer Militär-Kontrolle stehenden Gebieten bislang abgelehnt. Die UNO fordere Moskau auf, entsprechend seiner Verpflichtung nach internationalem humanitären Recht zu handeln. Der in russisch-besetztem Gebiet liegende Staudamm Kachowka war Anfang des Monats zerstört worden. Riesige Wassermassen überfluteten die angrenzenden Ortschaften, tausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, etliche harren aber immer noch in ihren Häusern aus. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, den Staudamm zerstört zu haben.

