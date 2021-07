Krankenhausgesellschaft entwirft Mix von Corona-Indikatoren

Nachrichtenarchiv - 31.07.2021 07:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen und liegt jetzt bei16,9, wie das Robert Koch-Institut am Morgen mitgeteilt hat. Vor einer Woche lag der Wert bei 13,6. - Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert ein Umdenken. Die Politik müsse endlich handeln und einen Indikatorenmix festlegen, sagte DKG-Chef Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es könne doch nicht sein, dass das Robert-Koch-Institut auf diesen Daten sitze, keine neuen Vorschläge mache und es nach wie vor nur um Inzidenzen gehe, so Gaß. Die Krankenhausvertreter schlagen vor, verschiedene Indikatoren zu kombinieren, unter anderem Kennzahlen zu Tests, Impfungen und Klinikbelegungen. Die Inzidenz wäre dann nur ein Wert von insgesamt zwölf Kriterien.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.07.2021 07:45 Uhr