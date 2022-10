Krankenhausgesellschaft beklagt Finanznöte von Kliniken

Ukraine meldet neue schwere Luftangriffe

Kiew: Neue russische Angriffe mit Raketen und Drohnen haben zu Luftalarm in vielen Teilen der Ukraine geführt. Auch aus der Hauptstadt Kiew werden wieder Explosionen gemeldet. In Mykolajiw wurde in der Nacht ein Wohnhaus getroffen. In Charkiw musste die U-Bahn den Betrieb einstellen. Hunderte Ortschaften sind bereits seit gestern ohne Strom. Das russische Militär greift gezielt die Infrastruktur des Landes an, auch mit Drohnen, die aus iranischer Produktion stammen sollen. Laut ukrainischen Behörden konnten viele Angriffe abgewehrt werden. Die Ukraine brauche aber noch mehr Luftabwehrsysteme, sagte Präsident Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2022 09:15 Uhr