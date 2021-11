Krankenhausampel in Bayern ist auf Rot gestellt worden

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mücnhen: In Bayern hat das Gesundheitsministerium die Krankenhausampel auf Rot gestellt. Hintergrund ist die Lage auf den Intensivstationen. Laut Divi-Intensivregister werden mehr als 600 Corona-Patienten behandelt. Damit gilt ab morgen: Eintritt nur mit 2G - zum Beispiel in Sport- oder Kulturveranstaltungen. Ausnahmen bleiben Hotels, Gaststätten und körpernahe Dienstleistungen. Hier bleibt es bei 3G plus. Man kann also auch mit einem negativen PCR-Test zu einem Friseur. Neu ist, dass die rote Ampelstufe auch in das Berufsleben eingreift. Ungeimpfte müssen zweimal pro Woche einen negativen Schnelltest vorweisen, wenn sie Kontakt zu Kunden haben oder wenn der Betrieb mehr als zehn Beschäftigte hat. Handel, öffentliche Verkehrsmittel und Schülerbeförderung sind hier ausgenommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 14:00 Uhr