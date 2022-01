Krankenhausärzte wollen Isolationszeit für Omikron-Infizierte auf sieben Tage halbieren

Nachrichtenarchiv - 04.01.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Deutschlands Klinikärzte fordern eine Verkürzung der Quarantäne-Zeit für Corona-Infizierte und deren Kontaktpersonen, die in wichtigen Versorgungsbereichen arbeiten. Genesene und Geimpfte sollten nach sieben Tagen wieder zur Arbeit gehen dürfen, wenn sie am sechsten Tag nach Feststellung einer Omikron-Infektion einen PCR-Test machen und dieser negativ ausfällt, fordert der Präsident des Verbandes der leitenden Krankenhausärzte, Weber. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" begründete er seinen Vorstoß mit den Erfahrungen aus anderen Ländern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.01.2022 04:00 Uhr