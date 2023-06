Krankenhausärzte kritisieren Todesfall-Studie

Kurzmeldung ein/ausklappen Wagner-Truppe ist offenbar Richtung Moskau unterwegs - Putin kündigt hartes Vorgehen an

Moskau: Russlands Präsident Putin hat ein hartes Vorgehen gegen den Aufstand der Söldner-Gruppe Wagner angekündigt. In einer Ansprache an die Nation sagte er, dies sei Verrat, und jeder, der daran beteiligt sei, werde bestraft. Er werde einen Bürgerkrieg nicht zulassen. Das russische Außenministerium forderte die Bevölkerung auf, Putin zu unterstützen und sich hinter ihn zu stellen. Putin bestätigte zudem, dass die Wagner-Gruppe Militäroperationen im südrussischen Rostow am Don behindere. Dort war der Chef der Söldner-Gruppe, Prigoschin, mit seinen Kämpfern einmarschiert und hatte das Armeehauptquartier übernommen. Er fordert Verhandlungen mit Verteidigungsminister Schoigu und Generalstabschef Gerassimow. Er wirft der russischen Militärführung vor, Raketenangriffe auf seine Truppen geflogen und dabei etliche Männer getötet zu haben. Laut dem britischen Verteidigungsministerium sind Wagner-Truppen von Rostow am Don aus bereits 500 Kilometer weitergezogen und bewegen sich Richtung Norden. Die Behörde sieht nach eigenen Angaben die Gefahr von Unruhen im ganzen Land. Auch die Bundesregierung teilte mit, man verfolge die Entwicklungen aufmerksam. In Moskau ist am Morgen der Anti-Terror-Notstand ausgerufen worden, eine Autobahn von Süden in Richtung der Hauptstadt wurde gesperrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2023 11:15 Uhr