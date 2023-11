Krankenhaus-Betreiber fordern schnelle Hilfe vom Bund

Düsseldorf Die Kliniken in Deutschland schlagen Alarm: Zum Auftakt des Krankenhaustages in Düsseldorf haben sie gemeinsam mit der Ärzteschaft ein Rettungspaket vom Bund gefordert. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Morell, warf Bundesgesundheitsminister Lauterbach vor, durch die ungeordneten Klinikschließungen einen kalten Strukturwandel in Kauf zu nehmen. Preis- und Lohnsteigerungen sowie fehlendes Personal bringen nach seinen Worten viele Einrichtungen in finanzielle Schieflage. Die staatlichen Hilfen reichten daher nicht aus. Das Defizit aller Kliniken wird auf fast zehn Milliarden Euro summiert. Derzeit plant die Bundesregierung eine großangelegte Reform. Allerdings streitet der Bund noch mit den Ländern über Details. Die Kliniken fordern einen Insolvenzschutz, bis die Neuordnung steht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2023 15:00 Uhr