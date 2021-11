Krankenhaus-Ampel in Bayern wird heute auf rot springen

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern dürfte die sogenannte Krankenhaus-Ampel heute auf rot springen. Am Vormittag ist die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen laut der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin über die kritische Marke von 600 gestiegen - nämlich auf 604. Die Behörden werden die Ampel im Lauf des Tages offiziell anpasssen. Dann wird die 2G-Regel im ganzen Freistaat deutlich ausgeweitet, Ungeimpfte haben zu vielen Veranstaltungen und Einrichtungen auch mit Test keinen Zugang mehr. Schon seit gestern gilt wieder der Maskenstandard FFP2. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute laut Robert-Koch-Institut bayernweit bei rund 316. Die bundesweit zweithöchste Inzidenz hatte der Landkreis Rottal-Inn mit gut 833, gefolgt vom Landkreis Mühldorf am Inn mit 831. So hoch waren die Werte noch nie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 12:00 Uhr