Krankenhaus-Abrechnungen zu Intensivbetten

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Abrechnung zusätzlicher Intensivbetten an Krankenhäusern sorgt weiter für Diskussionen. Die Art der Abrechnung sei eine Einladung zum Betrug gewesen, sagte der SPD-Politiker Lauterbach im "Spiegel". Die Mittel hätten die Krankenhäuser bekommen sollen, die tatsächlich einen großen Teil der Covid-Versorgung machen. Außerdem hätten zusätzliche Zahlungen nicht an einen Prozentsatz der belegten Intensivbetten geknüpft werden dürfen. Dadurch sei ein Anreiz für Kliniken entstanden, die Bettenzahl zu verringern. Richtig sei aber, betonte Lauterbach, dass die Krankenhäuser mit Covid-Patienten tatsächlich am Limit gewesen seien.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2021 01:00 Uhr