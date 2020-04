Krankenhäuser sollen schrittweise zu Normalbetrieb zurückkehren

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ab Mai sollen die Krankenhäuser in Deutschland schrittweise zum Normalbetrieb zurückkehren. Bundesgesundheitsminister Spahn hat den Ländern ein entsprechendes Konzept vorgelegt. Demnach sollen schrittweise weniger Intensivbetten für Coronavirus-Patienten reserviert werden. So sollen seit Mitte März verschobene Operationen wieder möglich sein. Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft schlägt einem Zeitungsbericht zufolge einen Plan zur Rückkehr zum Normalbetrieb vor. DKG-Chef Gaß betonte in der "Rheinischen Post" ein Wiedereinstieg in die Regelversorgung sei dringend erforderlich, damit vor allem große Kliniken nicht in finanzielle Schwierigkeiten gerieten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 13:00 Uhr