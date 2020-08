Krankenhäuser sehen sich für zweite Corona-Welle gerüstet

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kliniken hierzulande sind aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft gut für eine zweite Corona-Welle gerüstet. Hauptgeschäftsführer Baum hat der Rheinischen Post gesagt, es gebe noch immer eine größere Zahl an Intensivplätzen und Isolierzimmern. Auch sei mehr Schutzausrüstung als zu Beginn der Krise vorhanden. Außerdem, so Baum, hätten die Krankenhäuser in den vergangenen Monaten viele Erfahrungen gesammelt, die ihnen bei einer zweiten Infektionswelle zugute kämen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 09:00 Uhr