Krankenhäuser sehen Risiken kürzerer Isolation für Corona-Infizierte

Evakuierung in Mariupol bleibt schwierig

Mariupol: Die Evakuierungsaktion für Menschen in der Hafenstadt kommt nur schleppend voran. Am Abend verließen nach ukrainischen Angaben 20 Zivilisten das belagerte Asow-Stahlwerk. Am Wochenende wurden mehr als hundert Menschen dort herausgeholt. Nach Angaben des ukrainischen Asow-Regiments, haben russische Soldaten das Werksgelände gestern beschossen. Am Zielort Saporischschja kam bislang kein Evakuierungskonvoi an. Die humänitäre Lage ist nach Einschätzung der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" desaströs. Notfallkoordinatorin Wolz spricht in den Funke-Zeitungen von einer totalen Katastrophe. Man mache sich keine Vorstellung davon, was man in Mariupol noch sehen werde. Butscha, Irpin und Hostomel seien nur die Spitze des Eisbergs.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.05.2022 02:00 Uhr