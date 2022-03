Krankenhäuser rechnen wieder mit mehr Intensivpatienten wegen Corona

Nachrichtenarchiv - 26.03.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen rechnet die Deutsche Krankenhausgesellschaft wieder mit mehr Patienten auf den Intensivstationen. Vor allem durch Personalausfälle sei die Situation für die Kliniken hochproblematisch, sagte der Vorstandsvorsitzende Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Seinen Angaben zufolge müssen derzeit drei von vier Krankenhäuser Leistungen einschränken. Das Robert-Koch-Institut hat in den vergangenen 24 Stunden gut 252.000 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 1.758, in Bayern bei 2.197. Trotz der Rekordzahlen hält der Virologe Drosten die geplanten Lockerungen für vertretbar. In den ARD-Tagesthemen mahnte er dennoch, die Entwicklung genau zu beobachten und gegebenenfalls nachzusteuern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2022 10:00 Uhr