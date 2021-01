Krankenhäuser müssen laut Müller entlastet werden

Nachrichtenarchiv - 06.01.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Berlins Regierender Bürgermeister Müller hat den verlängerten Lockdown in Deutschland verteidigt. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte der SPD-Politiker, es sei zwar ablesbar, dass die Infektionszahlen nach unten gingen. Man habe aber nicht genügend Entlastung in den Krankenhäusern, und dafür müsse jetzt mehr passieren. Kritik an den Beschlüssen kommt von den Grünen. Deren Gesundheitsexperte Dahmen sprach von "geplanter Perspektivlosigkeit". Im Morgenmagazin forderte er Schnelltests zur Selbstanwendung, eine Weiterentwicklung der Corona-Warnapp und mehr Mund-Nasenschutz in den Büros. Bei der Frage, wie lange sich der Staat die Hilfszahlungen im Zusammenhang mit dem Lockdown leisten kann, gab Finanzminister Scholz Entwarnung. Wörtlich sagte er: „Wir können das lange durchhalten.“ Die Regierung habe gut gewirtschaftet. Selbst wenn es schlimm komme, werde man eine geringere Staatsverschuldung haben als nach der Finanzkrise.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2021 11:00 Uhr