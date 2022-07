Krankenhäuser melden Personalmangel wegen Corona

Nachrichtenarchiv - 05.07.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die aktuelle Corona-Welle sorgt für erheblichen Personalausfällen an Kliniken. Der Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, sprach mit Blick auf den bevorstehenden Herbst von einer besorgniserregenden Situation. In allen Bundesländern müssten Stationen und Abteilungen abgemeldet werden. Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen rief angesichts der aktuellen Infektionslage dazu auf, in Innenräumen Masken zu tragen. Zudem sollte der Sommer für zweite Auffrischimpfungen genutzt werden - flächendeckend bei Menschen über 60 Jahren oder mit Risikofaktoren. Auch sollte geprüft werden, ob nicht sogar alle Erwachsenen die vierte Impfung erhalten sollten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2022 11:00 Uhr