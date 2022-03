Krankenhäuser kämpfen mit Corona-bedingten Personalausfällen

Nachrichtenarchiv - 25.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerischen Krankenhäuser haben wegen der vielen Corona-Infektionen in ihren Belegschaften mit überdurchschnittlichem Personalausfall zu kämpfen. Das sei flächendeckend ein Problem, hieß es von der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Bis zu zwanzig Prozent des Personals sei an manchen Kliniken erkrankt oder müsse zu Hause seine infizierten Kinder betreuen. Gleichzeitig gebe es in den Kliniken eine Rekordzahl corona-positiver Patienten. Und auch in Deutschland insgesamt gibt es so viele Corona-Fälle wie noch nie. Das Robert-Koch-Insitut verzeichnete erstmals in der Pandemie 1,5 Millionen Neuinfektionen in einer Kalenderwoche. Es appellierte an die Menschen, sich weiter umsichtig zu verhalten - und sich impfen zu lassen. Die Impfung sei auch gegen den nun vorherrschenden Omikron-Subtyp BA.2 sehr wirksam, um einen schweren Verlauf zu verhindern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2022 09:00 Uhr