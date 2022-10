Krankenhäuser fordern vor Bund-Länder-Beratungen finanzielle Hilfen

Bundestagspräsidentin Bas ruft bei Einheits-Festakt zu Zusammenhalt auf

Erfurt: Bundestagspräsidentin Bas hat zum Tag der Deutschen Einheit zu mehr Zusammenhalt und Zuversicht aufgerufen. Beim zentralen Festakt in der thüringischen Landeshauptstadt sagte sie, man brauche mehr Vertrauen in unser Land, in unsere Fähigkeiten und zueinander. Sie räumte auch ein, dass das Feiern in diesem Jahr schwerfalle. Dabei bezog Bas sich auf die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und den Klimawandel. Gleichzeitig rief sie dazu auf, aufeinander zu achten, denn Spaltungsversuche seien nicht spurlos vorübergegangen. Zuvor hatte bereits Thüringens Ministerpräsident Ramelow dafür geworben, dass sich die Menschen in Deutschland auf Augenhöhe begegnen sollten. Nur durch Gemeinsamkeit und Solidarität könnten die Krisen und Herausforderungen gemeistert werden, die viele Menschen in Sorge versetzten, so Ramelow. Bundeskanzler Scholz sagte, die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit seien ein wichtiges Zeichen zur richtigen Zeit. Er forderte in diesem Zusammenhang Russlands Präsident Putin noch einmal dazu auf, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

