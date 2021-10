Kramp-Karrenbauer würdigt Leistung der Bundeswehr in Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 13.10.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit offiziellen Feiern würdigt die Politik heute die Leistung der Bundeswehr beim Afghanistan-Einsatz. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte beim derzeit noch laufenden Abschluss-Appell, heute gehe es nicht um Erfolg oder Misserfolg des Einsatzes. Vielmehr wolle man diejenigen würdigen, die den Einsatz über 20 Jahren getragen hätten. Ausdrücklich würdigte die Ministerin die Toten und Verletzten. Man wolle allen Dank sagen und Respekt zollen. Kein Einsatz zuvor habe die Bundeswehr so geprägt wie der in Afghanistan. Den Auftakt der Feiern bildete heute mittag eine Kranzniederlegung am Ehrenmal. Den Abschluss der Feiern bildet am Abend ein Großer Zapfenstreich - das höchste militärische Zeremoniell in Deutschland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2021 15:00 Uhr