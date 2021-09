Kramp-Karrenbauer würdigt Bundeswehrsoldaten für Afghanistan-Einsatz

USA spenden 500 Impfdosen an ärmere Länder

Washington: Die USA wollen weitere 500 Millionen Impfdosen an ärmere Länder spenden. Das hat Präsident Biden zum Auftakt eines virtuellen Corona-Gipfels angekündigt. Biden sprach von einer "historischen Verpflichtung". Die Impfstoffe von Biontech und Pfizer würden von den Firmen zu einem so wörtlich "nicht gewinnorientierten" Preis gekauft und dann kostenlos an insgesamt 92 Länder weitergegeben. Bereits im Juni hatten die USA eine ähnliche Spende in Höhe von 500 Millionen Dosen angekündigt. Davon sind nach offiziellen Angaben bislang rund 160 Millionen ausgeliefert, unter anderem nach Peru, Pakistan und Äthiopien. Schon seit Monaten fordert unter anderem die WHO die wohlhabenden Länder auf, ihre Impfstoff-Überschüsse an einkommensschwache Ländern weiterzugeben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.09.2021 19:45 Uhr