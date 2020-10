Kramp-Karrenbauer wünscht sich baldige Einigung in der K-Frage

Ständige Impfkommission warnt vor überzogenen Erwartungen

Frankfurt am Main: Mitglieder der Ständigen Impfkommission des Robert Koch-Instituts warnen vor überzogenen Erwartungen an einen künftigen Corona-Impfstoff. In der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" mahnten sie vor allem zu Geduld. In den ersten Monaten nach der Zulassung sei ein Impfstoff nur in begrenzter Menge verfügbar. Nach Einschätzung von Virologen werden Ärzte also nicht genug Wirkstoff zur Verfügung haben, um alle impfen zu können. Außerdem würden die meisten Impfstoffe, die derzeit entwickelt werden, zwei Dosen benötigen, bis sie wirken. Bis in Deutschland wieder ein normales Leben ohne Maskenpflicht und Abstandsregeln möglich ist, könnten anderthalb bis zwei Jahre vergehen, schätzt einer der Mediziner.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.10.2020 12:30 Uhr