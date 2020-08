Kramp-Karrenbauer wird zu Gedenkfeier an das Olympiaattentat von 1972 erwartet

Nachrichtenarchiv - 18.08.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Fürstenfeldbruck: Anlässlich des Gedenkens an das Olympiaattentat von 1972 absolvieren die deutsche und die israelische Luftwaffe heute erstmals eine gemeinsame Militärübung in Deutschland. Eine Kampfjet-Formation beider Länder soll den Fliegerhorst Fürstenfeldbruck überfliegen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer nannte die gemeinsame Übung im BR/ in der Bayern2 Radiowelt einen "bewegenden Moment für beide Delegationen." Es gehe aber auch darum, das Arbeiten in einem multinationalen Verband einzuüben. Die Formation soll zudem an der KZ-Gedenkstätte Dachau vorbeifliegen. An einer dortigen Gedenkfeier nimmt neben Kramp-Karrenbauer auch der israelische Botschafter Issacharoff teil.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2020 08:00 Uhr