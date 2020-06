Kramp-Karrenbauer will rechtsextreme Tendenzen bei der Truppe bekämpfen

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach neuen Berichten über rechtsextreme Tendenzen bei der Bundeswehr-Eliteeinheit KSK will Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer klare Grenzen ziehen. Extremismus und insbesondere Rechtsextremismus hätten in der Bundeswehr keinen Platz, sagte Kramp-Karrenbauer zum Tag der Bundeswehr, der heute lediglich digital stattfindet. Die Ministerin reagierte mit ihren Worten auf einen Medienbericht, in dem auf entsprechnde Vorkommnisse in der Spezialtruppe KSK hingewiesen wird. Vor Kramp-Karrenbauer hatte schon die neue Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, rechtsextreme Strukturen bei der Bundeswehr beklagt. Wie Högl dem RBB sagte, sind dies mehr als nur Einzelfälle. So gebe es Strukturen und Netzwerke bei der Truppe, die eindeutig rechtsextrem sind. Außerdem sei es auch zu rassistischen Übergriffen gekommen, so Högl.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 16:00 Uhr