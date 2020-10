Kramp-Karrenbauer will rasche Entscheidung über Kanzlerkandidatur

Nachrichtenarchiv - 04.10.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hofft nach eigenen Worten darauf, dass die Kanzlerkandidatenfrage in der Union schnell geklärt wird - womöglich noch in diesem Jahr. Dem "Tagesspiegel am Sonntag" sagte Kramp-Karrenbauer, sie gehe davon aus, dass der neue CDU-Vorsitzende nach seiner Wahl Anfang Dezember zügig mit CSU-Chef Söder über den Fahrplan sprechen wird. Der bayerische Ministerpräsident hatte ins Gespräch gebracht, sich erst im März 2021 auf einen Kandidaten festzulegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.10.2020 03:00 Uhr