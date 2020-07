Kramp-Karrenbauer will KSK der Bundeswehr grundlegend umstrukturieren

Nachrichtenarchiv - 01.07.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat soeben ihre Pläne für eine Reform des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr vorgestellt. Wegen diverser rechtsextremistischer Vorfälle wird die Eliteeinheit KSK nach den Worten der Ministerin so nicht bestehen bleiben. Die zweite Kompanie, die immer wieder auffällig wurde, wird laut Kramp-Karrenbauer ganz aufgelöst. Eine Reihe von Soldaten wird die Elite-Einheit wegen ihrer rechten Gesinnung ganz verlassen müssen. Übungstätigkeiten werden eingestellt und Einsatzverpflichtungen von anderen Einheiten übernommen. Im Januar 2020 hatte der Militärische Abschirmdienst bekanntgegeben, dass beim KSK 20 Soldaten unter Rechtsextremismus-Verdacht stehen. Im Verhältnis zur Truppenstärke war der Anteil zu diesem Zeitpunkt fünf Mal so hoch wie bei der Bundeswehr insgesamt. Im Mai wurde dann auf dem Grundstück eines KSK-Soldaten in Sachsen ein Waffenversteck mit Munition und Sprengstoff von der Polizei ausgehoben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2020 15:00 Uhr