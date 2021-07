Kramp-Karrenbauer stellt Weltraumkommando der Bundeswehr in Dienst

Nachrichtenarchiv - 13.07.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Uedem: Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat das neue Weltraumkommando der Bundeswehr in Dienst gestellt. Von seinem Standort in Nordrhein-Westfalen aus soll es künftig Satelliten schützen und überwachen sowie gefährlichen Schrott im All beobachten. Außerdem fällt als Teil der militärischen Aufklärung in seinen Zuständigkeitsbereich, Aktivitäten anderer Staaten zu analysieren.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.07.2021 14:45 Uhr