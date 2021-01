Kramp-Karrenbauer nimmt Abschied vom CDU-Vorsitz

Waffenorganisation NRA meldet Konkurs an

New York: Die einflussreiche US-Waffenlobbyorganisation NRA meldet Konkurs an. Nach eigenen Angaben will sie damit einem Auflösungsverfahren zuvorkommen und als Non-Profit-Organisation in Texas neu starten. Hintergrund ist eine Klage des Bundesstaats New York, in dem die NRA bisher ansässig ist. Die Generalstaatsanwältin wirft der Führung vor, Millionensummen abgezweigt und in die eigene Tasche gesteckt zu haben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.01.2021 01:00 Uhr